Madhyamam
    Kuwait
    13 Aug 2025 11:13 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 11:13 AM IST

    മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    റ​ഷീ​ദ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, റ​ഹീം മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ട്ട​ക്കു​ളം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് കു​വൈ​ത്ത് ശാ​ഖ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​ത്ക​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​വി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റ​ഫീ​ഖ് കൊ​ള​വ​യ​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ലീ​ൽ പാ​ല​ക്കി, ശം​സു കൊ​ള​വ​യി​ൽ, അ​ലി മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, അ​സ​റു​ദ്ദീൻ മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, റ​ഹീം മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, സൗ​ദ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, റ​ഷീ​ദ് മ​ക്കി​ടി​യ​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ കൊ​ള​വ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ബ​ഷീ​ർ മ​ക്കി​ടി​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: റ​ഷീ​ദ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് (പ്ര​സി), റ​ഹീം മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് (ജ​ന. സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ട്ട​ക്കു​ളം (ട്ര​ഷ), ജ​ലീ​ൽ പാ​ല​ക്കി, റ​ഷീ​ദ് മ​ക്കി​ടി​യ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷ​മ്മാ​സ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, അ​ൻ​സാ​രി പാ​ല​ക്കി (ജോ. ​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​വി​ക്ക​ൽ, മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത്, അ​ലി മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി).

