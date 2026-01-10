Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത് സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത് സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് മേ​ധാ​വി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഷു​റൈ​യാ​ൻ അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​ഹ്‌​ലൗ​ലും മു​തി​ർ​ന്ന ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ ക​ട​മ​ക​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​വു​ക​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​മീ​രി ഗാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

