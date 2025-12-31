Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 2:01 PM IST

    പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ സു​വ​ർ​ണ താ​ര​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ മ​ക​ൾ

    പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ സു​വ​ർ​ണ താ​ര​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ മ​ക​ൾ
    വ​ഫ സി​റാ​ജ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ ക​രു​ത്തി​ന്റെ പ​ര്യാ​യ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സി​റാ​ജി​ന്റെ മ​ക​ൾ വ​ഫ സി​റാ​ജ്. തൃ​ശൂ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ വെ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ്ല​സ്‍വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ വ​ഫ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം നേ​ടി​യ​ത് നി​ര​വ​ധി മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ.

    പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ലു​ധി​യാ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 47ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഓ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ് അ​വ​സാ​ന നേ​ട്ടം. ജൂ​നി​യ​ർ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ലെ​ഫ്റ്റ്, റൈ​റ്റ് ഹാ​ൻ​ഡ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഓ​ഫ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും നേ​ടി. യൂ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ലും നേ​ടി.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​ന്ന വ​ഫ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ദേ​ശീ​യ പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി ചാം​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ണ്ട​ശ​ങ്ക​ട​വ് എ​ജു ഫി​റ്റി​ലെ കെ.​എം.​ഹ​രി, സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം. കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ എ​ട​വി​ല​ങ്ങ് കാ​ര കാ​തി​യാ​ളം പാ​നൂ​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജി​ന്റെ​യും റു​ബീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് വ​ഫ. മ​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പി​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു.

