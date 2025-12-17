Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി

    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി
    ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ഇം​തി​യാ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ഇം​തി​യാ​സ് ഏ​ഷ്യ​ൻ എം.​എം.​എ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. ല​ബ​നാ​നി​ലെ ജൗ​ണീ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ഇം​തി​യാ​സി​ന്റെ നേ​ട്ടം.

    മം​ഗ​ഫി​ലെ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ 13 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മി​ക്സി​ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് യൂ​ത്ത് സി (​അ​ണ്ട​ർ 14) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം ​ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. 52 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഇ​സ്ഹാ​ഖി​ന് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ പോ​യ​ന്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്ഹാ​ഖി​ന്റെ വി​ജ​യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. മ​ക​ന്റെ നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പി​താ​വ് ഇം​തി​യാ​സ് ഹാ​ജ മൈ​ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രും ഇ​സ്ഹാ​ഖി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

