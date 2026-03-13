Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 March 2026 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 2:19 PM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ യു.എൻ കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി അപലപിച്ചു

    ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ യു.എൻ കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി അപലപിച്ചു
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ചില അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ ജനീവയിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലേക്കുള്ള കുവൈത്ത് പ്രതിനിധി അപലപിച്ചു. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷക്കും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്കും മേലുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് തേർഡ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹാഷിം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഘർഷത്തിൽ കക്ഷിരാഷ്ട്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർത്തി. ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രദേശിക സമഗ്രതയുടെയും ലംഘനമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയആവർത്തിച്ചു.

    Gulf News Kuwait UN condemns
    News Summary - Kuwaiti envoy to UN condemns Iran attacks
