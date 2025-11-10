Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ‘ചാ​രി​റ്റി ബ​സാ​റി​ൽ’ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ‘ചാ​രി​റ്റി ബ​സാ​റി​ൽ’ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യിലെ ‘ചാ​രി​റ്റി ബ​സാ​റി​ൽ’ കു​വൈ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഡ​ൽ​ഹി കോ​മ​ൺ‌​വെ​ൽ​ത്ത് വ​നി​ത അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വ​നി​ത ക്ല​ബ്ബും ചേ​ർ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ചാ​രി​റ്റി ബ​സാ​റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ചാ​രി​റ്റി ബ​സാ​റി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷെ​മാ​ലി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​രി​കു​വ​ത്ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ ഷെ​മാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​നു​ഷി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. യാ​ത്ര വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി ബ​സാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്, ജ​സീ​റ എ​യ​ർ​വേ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ​ന​ട​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന ബ​സാ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ്, വി​ദേ​ശ എം​ബ​സി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

