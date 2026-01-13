കുവൈത്ത് -ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെത്തിയ ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ, കുടിയേറ്റ, പ്രവാസി സഹമന്ത്രി അംബാസഡർ ഇഹാബ് ഫാഹ്മിയുമായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അംബാസഡർ ശൈഖ് ജറാഹ് ജാബിർ അൽ അഹ്മദ് അസ്സബാഹ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുവരും അവലോകനം ചെയ്തു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ കുവൈത്തും ഈജിപ്തും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ, കുടിയേറ്റ, പ്രവാസി സഹമന്ത്രി അംബാസഡർ ഇഹാബ് ഫാഹ്മി കുവൈത്തിലെത്തിയത്.
