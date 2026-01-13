Begin typing your search above and press return to search.
    കു​വൈ​ത്ത് -ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത് -ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, കു​ടി​യേ​റ്റ, പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ഹാ​ബ് ഫാ​ഹ്മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, കു​ടി​യേ​റ്റ, പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ഹാ​ബ് ഫാ​ഹ്മി​യു​മാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ജ​റാ​ഹ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ഈ​ജി​പ്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, കു​ടി​യേ​റ്റ, പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ഹാ​ബ് ഫാ​ഹ്മി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

