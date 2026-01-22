Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightറെ​ക്കോ​ഡ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:40 PM IST

    റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ച്ച​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ; കോ​ള​ടി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ച്ച​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ; കോ​ള​ടി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​രു കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​റി​ന് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ 297 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്കു​മു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​റി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ്യാ​പാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം 91.25 എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി. ഇ​താ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​യാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​റി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് ക​ൻ​സി​ക​ളി​ലും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​യ​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. നി​ര​ക്കി​ലെ മാ​റ്റം ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യി. ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​പ നി​ല​വി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian rupeeKuwait NewsExpatriatesKuwaiti Dinar
    News Summary - Kuwaiti dinar hits record high; expatriates flock to Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X