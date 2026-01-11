Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​റാ​നി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    ഇ​റാ​നി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​നി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, അ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​വൈ​ത്തി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ തെ​ഹ്‌​റാ​നി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​യു​മാ​യോ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ ഉ​ട​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

