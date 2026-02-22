ഈജിപ്തിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്നുമായി കുവൈത്ത് ചാരിറ്റിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വിവിധ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്നു പദ്ധതിയുമായി കൈറോയിലെ കുവൈത്ത് ഓഫിസ് ഫോർ ചാരിറ്റബ്ൾ പ്രോജക്ട്സ്.
ഈജിപ്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിലും സാമൂഹിക ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് പദ്ധതിയെന്ന് കുവൈത്ത് ഓഫിസ് ഫോർ ചാരിറ്റബ്ൾ പ്രോജക്ട്സ് ഡയറക്ടർ ജമാൽ അൽ മജ്ദലി പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിന്റെ മാനുഷികവും ജീവകാരുണ്യപരവുമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്.
റമദാനിൽ ദുർബലരും ദരിദ്രരുമായ കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ 3,453 കാർട്ടൺ ഡ്രൈ ഫുഡ് സാമഗ്രികൾ തയാറാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഈജിപ്തിലെ ആറ് ഗവർണറേറ്റുകളിലായി 17 പ്രദേശങ്ങൾ വിതരണ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനും സഹായിച്ചുവെന്നും ജമാൽ അൽ മജ്ദലി പറഞ്ഞു. റമദാൻ മാസത്തിൽ ഓഫിസ് വർഷം തോറും നടപ്പിലാക്കുന്ന സീസണൽ പരിപാടികളുടെ പാക്കേജിലാണ് ഈ പദ്ധതി വരുന്നതെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു.
കുവൈത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ മാനുഷിക സമീപനത്തെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനുള്ള താൽപര്യത്തെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും അൽ മജ്ദലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
