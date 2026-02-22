Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 22 Feb 2026 9:14 AM IST
    date_range 22 Feb 2026 9:15 AM IST

    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ആ​റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 17 പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ
    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റി
    കൈറോ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട്‌​സ് റ​മ​ദാ​ൻ​കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി കൈറോ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട്‌​സ്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ പ്രോ​ജ​ക്ട്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​മാ​ൽ അ​ൽ മ​ജ്ദ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക​വും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്.

    റ​മ​ദാ​നി​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​രും ദ​രി​ദ്ര​രു​മാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ 3,453 കാ​ർ​ട്ട​ൺ ഡ്രൈ ​ഫു​ഡ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ആ​റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 17 പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദ​രി​ദ്ര കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്നും ജ​മാ​ൽ അ​ൽ മ​ജ്ദ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ് വ​ർ​ഷം തോ​റും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ണ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ക്കേ​ജി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​മീ​പ​ന​ത്തെ​യും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ, വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ൽ മ​ജ്ദ​ലി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Kuwaiti charity hosts Iftar in Egypt
