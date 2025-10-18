Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ഹ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്, ലോ​ക ബാ​ങ്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    സ​ഹ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്, ലോ​ക ബാ​ങ്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ
    മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്- വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ദ​യ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി​യും ആ​ക്ടി​ങ് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം ലോ​ക​ബാ​ങ്കി​ന്റെ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്- വ​ട​ക്കേ ആ​ഫ്രി​ക്ക വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ ദ​യ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ബാ​ങ്ക് ഫോ​ർ റീ​ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ഉ​സ്മാ​ൻ ദ​യ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​നോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ഊ​ർ​ജം, ജ​ലം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ലോ​ക​ബാ​ങ്കും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും വ്യക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Kuwait, World Bank representatives hold cooperation talks
