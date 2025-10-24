Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:49 AM IST

    ടെ​ക്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് വെ​ങ്ക​ലം

    ടെ​ക്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് വെ​ങ്ക​ലം
    വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ നാ​സ​ർ അ​ൽ സ​ഖ​റി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ൽ. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നാ​സ​ർ അ​ൽ സ​ഖ​ർ ടെ​ക്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി.

    മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ക​ളി​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നാ​സ​ർ അ​ൽ സ​ഖ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്. മൂ​ന്നു സെ​റ്റ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു സൈ​റ്റും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് നേ​ട്ടം. ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ​യും ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നിസി​ന്റെ​യും ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ടെ​ക്ബാ​ൾ.

    TAGS:winscompetitiongulfKuwait
    News Summary - Kuwait wins bronze in the Techball competition
