Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 24 Oct 2025 9:49 AM IST
Updated Ondate_range 24 Oct 2025 9:49 AM IST
ടെക്ബാൾ മത്സരത്തിൽ കുവൈത്തിന് വെങ്കലംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kuwait wins bronze in the Techball competition
Listen to this Article
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ കുവൈത്തിന് ആദ്യ മെഡൽ. കുവൈത്തിന്റെ നാസർ അൽ സഖർ ടെക്ബാൾ മത്സരത്തിൽ വെങ്കലം നേടി.
മലേഷ്യൻ കളിക്കാരനെതിരെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നാസർ അൽ സഖർ കുവൈത്തിന് ആദ്യ മെഡൽ നേടിക്കൊടുത്തത്. മൂന്നു സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ രണ്ടു സൈറ്റും ജയിച്ചാണ് നേട്ടം. ഫുട്ബാളിന്റെയും ടേബിൾ ടെന്നിസിന്റെയും ഘടകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള മത്സരമാണ് ടെക്ബാൾ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story