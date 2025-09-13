Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightറോ​ഹിങ്ക്യൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:17 PM IST

    റോ​ഹിങ്ക്യൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ തു​ട​രും

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഹിങ്ക്യൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ തു​ട​രും
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള കോ​ക്സ് ബ​സാ​റി​ലെ റോ​ഹിങ്ക്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ലി ഹ​മ​ദ. കു​വൈ​ത്ത് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കോ​ക്സ് ബ​സാ​റി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഹ​മ​ദ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. റെ​ഡ് ക്രോ​സി​ന്റെ​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക.

    കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​ള്ള ല​ഭ്യ​ത, ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നോ​ടു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ഇ​ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പി​ന്തു​ണ​യെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പ​ര​ക്കെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ലി ഹ​മ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ റോ​ഹിം​ഗ്യ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്, റെ​ഡ് ക്രോ​സ്, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​ക്ക് 1.3 മി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsRohingya refugeesSupportKuwait News
    News Summary - Kuwait will continue to support Rohingya refugees
    Similar News
    Next Story
    X