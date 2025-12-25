യമനിലെ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം കരാർ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 25 Dec 2025 1:33 PM IST
Updated Ondate_range 25 Dec 2025 1:33 PM IST
News Summary - Kuwait welcomes Yemen prisoner exchange deal
കുവൈത്ത് സിറ്റി: യമനിലെ തടവുകാരെ കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച കരാറിനെ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. യമനെ സമാധാനത്തിലേക്കും സ്ഥിരതയിലേക്കും നയിക്കുന്ന സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ കരാറെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
കരാറിൽ എത്തുന്നതിനായി ഒമാനും സൗദി അറേബ്യയും നടത്തിയ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളെയും, യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ യമനിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക ദൂതന്റെ ഓഫിസിനെയും അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് കമ്മിറ്റിയെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഭിനന്ദിച്ചു. യമനിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും യമനിലെ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കുവൈത്തിന്റെ പിന്തുണയും ആവർത്തിച്ചു.
