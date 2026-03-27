    Posted On
    date_range 27 March 2026 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 12:30 PM IST

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തെ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തെ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ജോർഡനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട ആക്രമണങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത്.

    പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെതിരായ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും കുവൈത്ത് വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷക്കും ഇത് ഭീഷണിയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മേഖലയുടെ സ്ഥിരതയും രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ തുടരുമെന്നും കുവൈത്ത് അറിയിച്ചു.

    TAGS:resolutionUN human rights councilKuwait welcomes
    News Summary - Kuwait welcomes UN Human Rights Council resolution
