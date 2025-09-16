Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 8:00 AM IST

    സു​ഡാ​ൻ സ​മാ​ധാ​നം സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    സു​ഡാ​ൻ സ​മാ​ധാ​നം സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ഡാ​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, ഐ​ക്യം, പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്വാ​ർ​ട്ട​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    സു​ഡാ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്, യു.​എ​സ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും മ​ന്ത്രി അ​ൽ യ​ഹ്യ അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഡാ​ന്റെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ൽ യ​ഹ്യ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള സു​ഡാ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    proposalKuwait welcomesSudan peace
