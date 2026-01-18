Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:45 AM IST

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ ഘ​ട്ട​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ ഘ​ട്ട​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം 2803 ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​നെ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഗ​സ്സ​ക്കെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ക​രാ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ച​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പൂ​ർ​ണ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

