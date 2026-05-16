    date_range 16 May 2026 12:04 PM IST
    date_range 16 May 2026 12:04 PM IST

    യമനിൽ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം: കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: യമനിൽ തടവുകാരെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാറിനെ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. യമൻ ജനതയുടെ മാനുഷിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചർച്ചകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ജോർഡന്റെ ശ്രമങ്ങളെയും യമനിലേക്കുള്ള യു.എൻ പ്രത്യേക ദൂതന്റെ ഓഫീസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഇടപെടലുകളെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഭിനന്ദിച്ചു. യമനിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കുവൈത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:yemenGulf NewsKuwait
