Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    20 Jan 2026 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:03 PM IST

    സി​റി​യ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    സി​റി​യ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​റി​യ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ, സി​റി​യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സേ​ന​യെ (എ​സ്.​ഡി.​എ​ഫ്) സി​റി​യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    സി​റി​യ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സി​റി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, ഐ​ക്യം, പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Girl in a jacket

