Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 20 Jan 2026 12:03 PM IST
Updated Ondate_range 20 Jan 2026 12:03 PM IST
സിറിയയിലെ വെടിനിർത്തൽ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kuwait welcomes ceasefire in Syria
Listen to this Article
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സിറിയയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ, സിറിയൻ ജനാധിപത്യ സേനയെ (എസ്.ഡി.എഫ്) സിറിയൻ ഭരണത്തിൽ പൂർണമായി സംയോജിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെ കുവൈത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു.
സിറിയയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കുമെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കരാറിലെത്താൻ അമേരിക്ക നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെയും പ്രശംസിച്ചു. സിറിയയുടെ പരമാധികാരം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഐക്യം, പ്രദേശിക സമഗ്രത എന്നിവക്ക് കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story