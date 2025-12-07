Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:13 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘സ്വ​പ്ന​ഗേ​ഹം’ കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘സ്വ​പ്ന​ഗേ​ഹം’ കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കൈ​മാ​റി​യ വീ​ട്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഭ​വ​നം നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി. ‘സ്വ​പ്ന​ഗേ​ഹം’ ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി- 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ജേ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും എ​ബീ​സ് ജോ​യ്, മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യു​മു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ബു​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​ധി​നി​ധി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ,കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നിധ്യ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റി.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വീ​ടു​വെ​ക്കാ​ൻ ഏ​ഴു സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കി​യ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗം ഫൈ​സ​ൽ ക​ഴു​ങ്ങി​ൽ, കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ ദി​ലീ​ഷ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ എ​ബി പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    എ​ബി പോ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം സി​ബി എ​ള്ളി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​ജി​ല എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്, മ​ഞ്ജു​ഷ സി​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KuwaitDream HomeKuwait Wayanad Association
    News Summary - Kuwait Wayanad Association hands over 'Dream Home'
    Similar News
    Next Story
    X