    date_range 3 Dec 2025 10:49 AM IST
    date_range 3 Dec 2025 10:49 AM IST

    15 ട്രക്ക് ലോഡ് ശുദ്ധജലം; ഗസ്സക്ക് ശുദ്ധജലവുമായി കുവൈത്ത് വാട്ടറിങ് സൊസൈറ്റി

    15 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി എട്ട് ലക്ഷത്തി​ല​ധി​കം കു​പ്പി​വെ​ള്ളം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്
    15 ട്രക്ക് ലോഡ് ശുദ്ധജലം; ഗസ്സക്ക് ശുദ്ധജലവുമായി കുവൈത്ത് വാട്ടറിങ് സൊസൈറ്റി
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 15 ട്ര​ക്ക് ലോ​ഡ് ശു​ദ്ധ​ജ​ലം വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വാ​ട്ട​റി​ങ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്). കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലും വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്ത് ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ അ​യ​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    15 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി 800,000ത്തി​ല​ധി​കം കു​പ്പി​വെ​ള്ളം ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും.

    ‘സോ​ഖി​യ ഗ​സ്സ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ മാ​നു​ഷി​ക​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ന​ജീ​ബ് അ​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളം മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. ക​ഠി​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം സ​ഹാ​യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക്ഷാ​മ​വും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​വും നേ​രി​ടു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്ക​ൽ, കി​ണ​ർ കു​ഴി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ജ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഇ​വ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫീ​ൽ​ഡ് ടീം ​മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കും. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ഇ മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ മെ​ഖ​യ്യാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ​വി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ക്ടി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ഫാ​ത്തി​മ ഹ​യാ​ത്തും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മാ​നു​ഷി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ചാ​രി​റ്റി​ക​ൾ, സി​വി​ൽ സ​മൂ​ഹം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:GazawaterdeliveryKuwait
    News Summary - Kuwait Watering Society delivers 15 truckloads of clean water to Gaza
