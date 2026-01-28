Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് വൈ​കി​ങ്സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:12 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് വൈ​കി​ങ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടീം ​ജഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് വൈ​കി​ങ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടീം ​ജഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    കുവൈത്ത് വൈകിങ്സ് ക്രിക്കറ്റ്‌ ടീം അംഗങ്ങൾ പുതിയ ജഴ്സിയിൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് വൈ​കി​ങ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടീം ​പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലെ ജഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മം​ഗ​ഫ്, ഡ്രീം​സ്‌ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ദീ​പ​ക് കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന ആം​ഗം പ്ര​ഭാ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ശ്യം ​ജ​യ​രാ​ജി​ന് ജേ​ഴ്സി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നി​ജു സ​ണ്ണി, സു​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടീം ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മി​ഥു​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ക്രി​സ്റ്റി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ടീ​മി​ന്റെ പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cricket teamKuwait Newsjersey releasedgulf news malayalam
    News Summary - Kuwait Vikings Cricket Team Jersey Released
    Similar News
    Next Story
    X