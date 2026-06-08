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    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 8:11 AM IST

    കുവൈത്ത് വളപട്ടണം അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ

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    കുവൈത്ത് വളപട്ടണം അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ
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     പി.കെ.ഷമീർ,  ജനീസ് അബ്ദുൽ നാസർ, വി.കെ.ജാഫർ   

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് വളപട്ടണം അസോസിയേഷന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു.

    ഫഹാഹീൽ ബ്ലൂമാർട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജനറൽബോഡിയോഗത്തിൽ ഷാനിസ് കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തന വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. കെ.ജഫ്രി, ജനീസ് എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു. സി.എൻ അഷ്‌റഫ് നന്ദിപറഞ്ഞു.

    ഭാരവാഹികൾ: എ.ടി.മുസ്തഫ, സി.എൻ. അഷറഫ് (രക്ഷാധികാരികൾ), പി.കെ.ഷമീർ (പ്രസി), ജനീസ് അബ്ദുൽ നാസർ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), വി.കെ.ജാഫർ (ട്രഷറർ), സലീദ് കെ.സി, കെ.ജഫ്രീ (വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമാർ), ഷാസ് കെ.എം , നയീം വി.കെ (സെക്രട്ടറിമാർ), ഷാനിസ് ടി.പി , നൗഫൽ വി.കെ, അഷ്റഫ് കെ.വി, ഷംഷീർ കെ.പി, മഹ്ഫൂസ്, ഹനീഫ എ.ടി, ഹാരിസ് വി.കെ , ജസീൽ സി.കെ (സമിതി അംഗങ്ങൾ).

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    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Kuwait Valapattanam Association Office Bearers
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