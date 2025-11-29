Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right59ാം സ്ഥാപക വാർഷികം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:52 AM IST

    59ാം സ്ഥാപക വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് കുവൈത്ത് യൂനിവേഴ്സിറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    59ാം സ്ഥാപക വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് കുവൈത്ത് യൂനിവേഴ്സിറ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 59ാം സ്ഥാ​പ​ക വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ പൊ​തു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ യു​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി 1966 ലാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്. 16 ല​ധി​കം കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​യി 13,000 ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ യൂനി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്.​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്-​ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദി​ന അ​ൽ മൈ​ലം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പു​തു​ക്കി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​ദാ​ദി​യ​യി​ലെ ആ​ധു​നി​ക കാ​മ്പ​സും ഗ​വേ​ഷ​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ മൈ​ലം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ദൗ​ത്യം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversarycelebrateKuwaitKuwait University
    News Summary - Kuwait University celebrates its 59th founding anniversary
    Similar News
    Next Story
    X