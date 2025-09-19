Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    19 Sept 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 1:20 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത്- യു.​കെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    കു​വൈ​ത്ത്- യു.​കെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ​യെ യു.​കെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, കോ​മ​ൺ‌​വെ​ൽ​ത്ത് ഓ​ഫിസ് മ​ന്ത്രി യെ​വെ​റ്റ് കൂ​പ്പ​റു​മാ​യി ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്തും യു.​കെ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    TAGS:foreign ministersmeetingsKuwait NewsKuwait-UK
    News Summary - Kuwait-UK Foreign Ministers Hold Talks
