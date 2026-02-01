Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 1:56 PM IST

    ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്ത്-​യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ

    ടൂ​റി​സം സ​ഹ​ക​ര​ണം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്ത്-​യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി,

    യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൗ​ഖ് അ​ൽ മാ​രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു കു​വൈ​ത്ത്- യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ.കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി, യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൗ​ഖ് അ​ൽ മാ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത ഉ​ന്ന​ത​സ​മി​തി​യു​ടെ ആ​റാ​മ​ത് സെ​ഷ​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഇ​രു​വ​രും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

