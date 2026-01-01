Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    1 Jan 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 1:40 PM IST

    ഹേ​ഗ് ര​ണ്ടാം പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​കും

    ല​ഹ​രി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    ഹേ​ഗ് ര​ണ്ടാം പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​കും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട്ട​ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 1954ലെ ​ഹേ​ഗ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ന​ൽ​ക​ൽ, സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​സ്തി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാം​സ്കാ​രി​ക​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ക, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നീ ന​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​മീ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടാം പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രി നാ​സ​ർ അ​ൽ സു​മൈ​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സു​ലൈ​ബി​യ​യി​ലെ ആ​സ​ക്തി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ഭേ​ത​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക, കു​ടും​ബ, ബാ​ല്യ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി​യും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​കാ​ര്യ പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ണു​മാ​യ ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഭാ​വി​യി​ലു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ എ​ല്ലാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    Gulf News Kuwait News
    Kuwait to become a member of the Hague Second Protocol
