Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കുവൈത്ത് അധ്യാപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; അലവൻസും ബോണസും വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ്

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്ത് അധ്യാപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; അലവൻസും ബോണസും വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ്
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ അധ്യാപകർക്ക് അലവൻസും ബോണസും വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെയും ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെയും അധ്യാപക തസ്തികകളുടെ യോഗ്യതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പുതുക്കിയാണ് ഉത്തരവ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീച്ചർ മുതൽ ട്രയിനി ടീച്ചർ വരെയുള്ള തസ്തികകൾക്കാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകുക.

    സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീച്ചർ എ വിഭാഗത്തിന് 600 ദീനാർ തൊഴിൽതല ബോണസും 400 ദീനാർ പ്രോത്സാഹന ബോണസും ലഭിക്കും. തസ്തിക അനുസരിച്ച് അധ്യാപന അലവൻസും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള അലവൻസും 75 മുതൽ 200 ദീനാർ വരെയായിരിക്കും. ട്രയിനി അധ്യാപകർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kuwait Teachers Good News: New Decree Increases Allowances and Bonuses
    Next Story
    X