കുവൈത്ത് അധ്യാപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; അലവൻസും ബോണസും വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ്

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കുവൈത്ത് അധ്യാപകർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; അലവൻസും ബോണസും വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ്text_fields
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News Summary - Kuwait Teachers Good News: New Decree Increases Allowances and Bonuses
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്തെ അധ്യാപകർക്ക് അലവൻസും ബോണസും വർധിപ്പിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെയും ഇസ്ലാമിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെയും അധ്യാപക തസ്തികകളുടെ യോഗ്യതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പുതുക്കിയാണ് ഉത്തരവ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീച്ചർ മുതൽ ട്രയിനി ടീച്ചർ വരെയുള്ള തസ്തികകൾക്കാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാകുക.
സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീച്ചർ എ വിഭാഗത്തിന് 600 ദീനാർ തൊഴിൽതല ബോണസും 400 ദീനാർ പ്രോത്സാഹന ബോണസും ലഭിക്കും. തസ്തിക അനുസരിച്ച് അധ്യാപന അലവൻസും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള അലവൻസും 75 മുതൽ 200 ദീനാർ വരെയായിരിക്കും. ട്രയിനി അധ്യാപകർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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