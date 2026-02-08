Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightയു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ,...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 8:37 AM IST

    യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ, റ​​ഷ്യ-​​യു​​ക്രെ​​യ്​​​ൻ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു
    യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ, റ​​ഷ്യ-​​യു​​ക്രെ​​യ്​​​ൻ സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ​മാ​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ​സ്-​ഇ​റാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​നും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​വും പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​​റാ​​നും യു.​​എ​​സു​​മാ​​യു​​ള്ള ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ പു​​ന​​രാ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​തി​ത്. ച​ർ​ച്ച​യെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ ബു​ദൈ​വി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​തി​ന് ഒ​മാ​നെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച ന​ല്ല ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ ബു​ദൈ​വി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​​റാ​​നും യു.​​എ​​സു​​മാ​​യു​​ള്ള ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ പു​​ന​​രാ​​രം​​ഭി​​ച്ച​​തി​​നെ ഐ​​ക്യ​​രാ​​ഷ്ട്ര​​സ​​ഭ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ജ​​ന​​റ​​ൽ ആ​​ന്റോ​​ണി​​യോ ഗു​​ട്ട​​റെ​​സും സ്വാ​​ഗ​​തം ചെ​​യ്തു.

    റ​​ഷ്യ-​​യു​​ക്രെ​​യ്​​​ൻ സം​​ഘ​​ർ​​ഷം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​നാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​​ബൂ​​ദ​​ബി​​യി​​ൽ ന​ട​ന്ന ത്രി​​രാ​​ഷ്ട്ര ച​​ർ​​ച്ച​​യെ​യും കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. യു​​ക്രെ​​യ്​​​ൻ-​റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി ച​ർ​ച്ച​യെ കു​വൈ​ത്ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Kuwait supports US-Iran, Russia-Ukraine peace talks
    Similar News
    Next Story
    X