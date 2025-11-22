Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:25 AM IST

    കാ​യി​ക വി​ക​സ​നം,സ​മാ​ധാ​നം; ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ

    കാ​യി​ക വി​ക​സ​നം,സ​മാ​ധാ​നം; ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ
    കു​വൈ​ത്ത് ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ സാ​റാ അ​ൽ ഹ​സാ​വി യു.​എ​ന്നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നി​ൽ ‘വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള കാ​യി​കം: കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​ളി​മ്പി​ക് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ലോ​കം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക’ എ​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ സാ​റാ അ​ൽ ഹ​സാ​വി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ലോ​കം വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും ഭി​ന്ന​ത​ക​ളെ​യും നേ​രി​ടു​ന്ന ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്, നീ​തി, സ​ഹ​ക​ര​ണം, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്, മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഹ​സാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ഭാ​വി​ക്കു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. മാ​ന​വ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്രേ​ര​ക​ശ​ക്തി​യാ​യി കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​സാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

