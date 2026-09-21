Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    അൽ അഖ്സ പള്ളിയിലെ കടന്നുകയറ്റം; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    news
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സേനയുടെ സംരക്ഷണയിൽ, ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിയും കുടിയേറ്റക്കാരും അൽ അഖ്സ പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിന്റെയും ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണിതെന്ന് കുവൈത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

    ജറുസലമിലെയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെയും നിലവിലുള്ള നിയമപരവും ചരിത്രപരവുമായ സ്ഥിതിഗതികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പ്രകോപനപരമായ നടപടികളെയും കുവൈത്ത് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഇടപെടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിലും ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങളിലും, കിഴക്കൻ ജറുസലം തലസ്ഥാനമായി 1967-ലെ അതിർത്തികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കുവൈത്തിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടും മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Kuwait strongly condemns storming of Al Aqsa Mosque
    Next Story
    X