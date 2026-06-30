സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു

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Posted Ondate_range 30 Jun 2026 1:39 PM IST
Updated Ondate_range 30 Jun 2026 1:39 PM IST
സിറിയയിലെ ഇസ്രായേൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചുtext_fields
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News Summary - Kuwait strongly condemns Israeli violations in Syria
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സിറിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേന നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ നിയമലംഘനങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഖുനൈത്ര, ദാറ ഗവർണറേറ്റുകളിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമലംഘനമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം നടപടികൾ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളെ അവഗണിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിറിയയുടെ പരമാധികാരം, ഐക്യം, പ്രദേശിക സമഗ്രത എന്നിവയെ പിന്തുണക്കുന്നതിൽ കുവൈത്തിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടും വ്യക്തമാക്കി.
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