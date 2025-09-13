Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഇ​സ്രാ​യേ​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:27 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്; ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്; ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​​ന്യ​​മി​​ൻ നെ​​ത​​ന്യാ​​ഹു ന​ട​ത്തി​യ ശ​ത്രു​താ​പ​ര​മാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​ർ​ഥ​മാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഖ​ത്ത​റി​നും, അ​തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്കും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​പ​ര​വും ധാ​ർ​മി​ക​വു​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ല​ണ്ട​നി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ണ്ട​നി​ലും ന​ഗ​ര പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​നും ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും ബ്രി​ട്ട​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും പാ​ലി​ക്കാ​നും എം​ബ​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsstatementIsraeli Prime MinisterStrongly CondemnsKuwait News
    News Summary - Kuwait strongly condemns Israeli Prime Minister's statement; supports Qatar
    Similar News
    Next Story
    X