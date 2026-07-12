തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണം; ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുവൈത്ത്

തർക്കങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കണം; ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുവൈത്ത്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ജോർഡൻ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആവർത്തിച്ചുള്ളതും പ്രകടവുമായ ആക്രമണമാണിതെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും ലംഘനമായും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചാർട്ടർ, യു.എൻ രക്ഷാസമിതി പ്രമേയം എന്നിവയുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമായും ആക്രമണത്തെ കണക്കാക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ജോർഡൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കുവൈത്തിന്റെ പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യവും സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, പരമാധികാരം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണയും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് മേഖലയുടെ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ഭീഷണിയാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാനും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരമാധികാരം മാനിക്കാനും, തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും പരിഹരിക്കാനും കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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