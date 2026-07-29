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    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 July 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 9:52 AM IST

    ജോർഡനിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു

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    ആക്രമണങ്ങൾ ജോർഡൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനം
    ജോർഡനിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ജോർഡനിൽ ഇറാൻ ആവർത്തിച്ചു നടത്തുന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ ജോർഡൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനവും സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയുമാണെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാട്ടി.

    ജോർഡനുമായുള്ള പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യവും, ആ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, പരമാധികാരം, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കുമുള്ള പിന്തുണയും കുവൈത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:jordanCondemnsIran attackKuwait
    News Summary - ജോർഡനിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം; കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിച്ചു
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