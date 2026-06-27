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    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 5:30 PM IST

    ബഹ്റൈനെതിരായ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുവൈത്ത്

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    ബഹ്റൈനെതിരായ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുവൈത്ത്
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈനെതിരായ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു കുവൈത്ത്. ബഹ്റൈന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ നടപടി ബഹ്‌റൈന്റെ സ്ഥിരതക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    പ്രാദേശിക സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ ഈ ആക്രമണം ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് കുവൈത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബഹ്‌റൈന് അചഞ്ചലമായ ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച കുവൈത്ത് പരമാധികാരം, സുരക്ഷ, പൗര സുരക്ഷ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പൂർണ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Strongly CondemnsBahrainKuwait Newsattack.
    News Summary - Kuwait strongly condemns attack on Bahrain
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