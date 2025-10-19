Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗൾഫ് വിപണികളിൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 1:29 PM IST

    ഗൾഫ് വിപണികളിൽ മുന്നിലെത്തി കുവൈത്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    Kuwait Stock Exchange
    cancel
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗൾഫ് വിപണികളിൽ മുന്നിലെത്തി കുവൈത്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്. 2025ലെ ആദ്യ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ കുവൈത്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്. അൽ ഷാൾ കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കുവൈത്ത് സൂചികയിൽ 19.5 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

    ലിക്വിഡിറ്റിയിൽ 89.7 ശതമാനം വർധന നേടി കുവൈത്ത് ഗൾഫ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മൊത്തം ലിക്വിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനേക്കാൾ 11.4 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 468.4 ബില്യൺ ഡോളറായി.

    മസ്‌കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് 204.8 ശതമാനം ലിക്വിഡിറ്റി വർധനയോടെ രണ്ടാമതെത്തി. അതേസമയം, സൗദി വിപണിയിൽ 31 ശതമാനം ഇടിവും, ഖത്തർ വിപണിയിൽ 2.5 ശതമാനം കുറവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stock exchangeKuwait Newsgulf market
    News Summary - Kuwait Stock Exchange leads Gulf markets
    Similar News
    Next Story
    X