Madhyamam
    date_range 20 Jan 2026 10:34 AM IST
    date_range 20 Jan 2026 10:34 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സി.​എ​സ്.​ഐ ഇ​ട​വ​ക ആ​ദ്യ​ഫ​ല പെ​രു​ന്നാ​ൾ

    റ​വ. സാ​ജ​ൻ പി. ​മാ​ത്യു

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സി.​എ​സ്.​ഐ ഇ​ട​വ​ക ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ഫ​ല പെ​രു​ന്നാ​ൾ റ​വ. സാ​ജ​ൻ പി. ​മാ​ത്യു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ വേ​ദ​ന​ക​ളി​ൽ സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഏ​തൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ന​ൽ​കി. റ​വ. സി.​എം. ഈ​പ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി ഹ​രീ​ത്ത് ഖേ​ത്താ​ൻ ഷെ​ലാ​ത്ത്, എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, ജ​റാ​ൾ​ഡ് ഗോ​ൾ​ബ​ക്ക് റ​വ. മൈ​ക്കി​ൾ മേ​ബോ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. റ​വ. അ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, റ​വ. തോ​മ​സ് മാ​ത്യു, റ​വ. സാ​ജ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, റ​വ. ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ്, റ​വ. റീ​ജി​ൻ ബേ​ബി, റ​വ. ബി​നു എ​ബ്ര​ഹാം, റ​വ. സി​ബി പി.​ജെ, റ​വ. കോ​ശി കു​ന്ന​ത്ത്, വി​നോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ, ഫി​ൽ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:newsgulfKuwait
    News Summary - Kuwait St. Peter's CSI Seminary first fruits
