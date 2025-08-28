Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    വൈവിധ്യമായ ഇനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും; കുവൈത്ത് സ്‌പോർട്‌സ് ഡേ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന്

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​വും ഫലപ്രദവുമായ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ം
    Cabinet meeting
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യിൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഡേ ​നാ​ലാം പ​തി​പ്പ് 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഡേ​യു​ടെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പി​ൽ വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഏ​പ്രി​ൽ 13 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ ഒ​സാ​ക്ക 2025ലെ ​കു​വൈ​ത്ത് പ​വ​ലി​യ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ധാ​രാ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് പ​വ​ലി​യ​ൻ, ക​ല, സം​സ്കാ​രം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​നും കു​വൈ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രി അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക-​കു​ടും​ബ-​ബാ​ല്യ​കാ​ല മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ-​ഹു​വൈ​ല ത​ന്റെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.സു​താ​ര്യ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മി​ഷാ​രി വി​ശ​ധീ​ക​രി​ച്ചു.

