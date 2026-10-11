സ്പന്ദനം അസോസിയേഷൻ കുടുംബ സംഗമവും ഓണാഘോഷവും

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സ്പന്ദനം അസോസിയേഷൻ കുടുംബ സംഗമവും ഓണാഘോഷവുംtext_fields
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News Summary - Kuwait Spandanam Onam Celebration
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സ്പന്ദനം അസോസിയേഷൻ ആൻ്റ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കുവൈത്ത് കുടുംബ സംഗമവും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ചിങ്ങനിലാവ്- 2026’ എന്ന പേരിൽ അബ്ബാസിയ സെട്രൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ബിജുഭവൻസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മലയാളി കുവൈത്തി വനിത ഫാത്തിമ ഷരീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനോജ് മാവേലിക്കര, സത്താർ കുന്നിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ട്രഷറർ സജിനി,രമ , ഉമ്മർ,ഷീജ,ശ്യാം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെജികുമാർ സ്വാഗതവും സൂസൻജോസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഓണ സദ്യയും മാവേലിയും പ്രോഗ്രാമിന് മാറ്റ് കൂട്ടി. അന്നൂസ് പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.
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