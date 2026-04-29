    Posted On
    date_range 29 April 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 12:22 PM IST

    കുവൈത്ത്-സ്പെയിൻ വ്യോമഗാഗതം: ചർച്ച നടത്തി

    കുവൈത്ത്-സ്പെയിൻ വ്യോമഗാഗതം: ചർച്ച നടത്തി
    ഡി.ജി.സി.എ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഹുമുദ് മുബാറക് അൽ ഹുമുദ് അസ്സബാഹ് സ്പെയിൻ

    അംബാസഡർ മാനുവൽ ഹെർണാണ്ടസ് ഗമല്ലോയുമായി കൂടികാഴ്ചച്ചയിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡി.ജി.സി.എ) പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഹുമുദ് മുബാറക് അൽ ഹുമുദ് അസ്സബാഹ് കുവൈത്തിലെ സ്പെയിൻ അംബാസഡർ മാനുവൽ ഹെർണാണ്ടസ് ഗമല്ലോയുമായി കൂടികാഴ്ചച്ച നടത്തി.

    സിവിൽ വ്യോമയാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, വ്യോമഗതാഗത സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടികാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർച്ചയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും തുടർച്ചയായ ഏകോപനത്തിന്റെയും വൈദഗ്ധ്യ കൈമാറ്റത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യവും ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    TAGS: Kuwait, Airspace, Gulf, Kuwait, Spain
    News Summary - Kuwait-Spain Airspace: Discussions held
