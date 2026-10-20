സൗദി ഹെലികോപ്ടർ ദുരന്തം; കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു

സൗദി ഹെലികോപ്ടർ ദുരന്തം; കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നജ്റാൻ മേഖലയിൽ നാഷണൽ ഗാർഡിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്കും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായും കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
സൗദി നാഷനൽ ഗാർഡിന്റെ 'എ.എച്ച്-6 ഐ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിരീക്ഷണ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് തകർന്നു വീണത്. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകട കാരണമെന്ന് സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽമാലികി പറഞ്ഞു. ബോയിങ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ചെറിയ വലിപ്പവും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ റഡാർ, ദൃശ്യ സാന്നിധ്യമുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററാണ് തകർന്നത്. നഗരങ്ങളിലും പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും കുത്തനെ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള ഉയർന്ന ശേഷി ഇതിനുണ്ട്.
സായുധ നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രത്യേക സേനക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമാണിത്. വിപുലമായ സെൻസർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ രാപ്പകലില്ലാതെ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും കഴിയും.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register