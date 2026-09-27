സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ യു.എൻ കൺവെൻഷനിൽ കുവൈത്ത് ഒപ്പുവെച്ചു

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സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ യു.എൻ കൺവെൻഷനിൽ കുവൈത്ത് ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
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News Summary - Kuwait signed the UN Convention against Cybercrime
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ യു.എൻ. കൺവെൻഷനിൽ കുവൈത്ത് ഒപ്പുവച്ചു.ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എൻ. ആസ്ഥാനത്ത് കുവൈത്ത് അംബാസഡർ താരിഖ് അൽ ബന്നായിയാണ് ഒപ്പുവച്ചത്.
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനും അന്വേഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് കൺവെൻഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഗുരുതര കേസുകളിലെ ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകൾ കൈമാറുന്നതിനും ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുങ്ങും. വിവര-വിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കുറ്റകരമായ ദുരുപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് കുവൈത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് അൽ ബന്നായി പറഞ്ഞു.
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