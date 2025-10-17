Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:51 AM IST

    ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സ് കരുത്തുകാട്ടി കുവൈത്ത്

    99 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം
    ഹെൻലി പാസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്സ് കരുത്തുകാട്ടി കുവൈത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹെ​ൻ​ലി പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥാ​നം സ്ഥിര​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്. ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 55ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. കു​വൈ​ത്ത് പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 99 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​തേ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ്യം.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ എ​ട്ടാം സ​ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ് ജി.​സി.​സി​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. യു.​എ.​ഇ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 184 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​സ​ര​ഹി​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം. 52ാം സ​ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് 111 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും, 57ാം സ​ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 90 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​സ​ര​ഹി​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കാം. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 59ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഒ​മാ​ൻ 60ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്.‍യ ഥാ​ക്ര​മം 88, 87 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ക.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് 85ാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ 57 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നാ​വു​ക. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 80ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു. 193 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​സ ഇ​ല്ലാ​തെ ചെ​ല്ലാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ (190 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ), ജ​പ്പാ​ൻ (189 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്.

    സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നാ​ണ് (24 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ) അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്ത്. സി​റി​യ, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നാ​ണ് തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ൽ. ല​ണ്ട​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൻ​ലി ആ​ന്റ് പാ​ർ​ട്ണേ​ഴ്സ് ആ​ണ് പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ലോ​ക​ത്തി​ലെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും പ​ട്ടി​ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് സൂ​ചി​ക. 227 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​കെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. യു.​എ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച 193 പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ആ​റ് ടെ​റി​ട്ട​റി​ക​ളു​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​ക്കാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

