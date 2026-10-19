Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കുവൈത്തിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ മാത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്തിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ മാത്രം
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ മാത്രം. ‘ബിമ’ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വഴി പോളിസികൾ നൽകണമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി യൂണിറ്റ് നിർദേശിച്ചു. ഇതോടെ വാഹന ഇൻഷുറൻസിന്റെ പേപ്പർ രേഖകൾ ഒഴിവാകും.

    ഇൻഷുറൻസ് തുക ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ മാത്രമേ അടയ്ക്കാനും കഴിയൂ. രേഖകളിലെ കൃത്രിമം തടയാനും ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റം.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Paperless Vehicle Insurance in Kuwait
    Next Story
    X