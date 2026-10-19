കുവൈത്തിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ മാത്രം

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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
കുവൈത്തിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ മാത്രംtext_fields
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News Summary - Paperless Vehicle Insurance in Kuwait
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ മാത്രം. ‘ബിമ’ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വഴി പോളിസികൾ നൽകണമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി യൂണിറ്റ് നിർദേശിച്ചു. ഇതോടെ വാഹന ഇൻഷുറൻസിന്റെ പേപ്പർ രേഖകൾ ഒഴിവാകും.
ഇൻഷുറൻസ് തുക ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ മാത്രമേ അടയ്ക്കാനും കഴിയൂ. രേഖകളിലെ കൃത്രിമം തടയാനും ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനുമാണ് ഈ മാറ്റം.
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