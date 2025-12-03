Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:47 AM IST

    ദേ​​ശീ​​യ​​ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം; യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മീ​ർ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു
    ദേ​​ശീ​​യ​​ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം; യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ. ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും ആ​ശം​സ​യും അ​റി​യി​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്യാ​ന് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​മീ​ർ സ​​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​ക​സ​ന​വും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​മീ​ർ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്യാ​ന് ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. ദേ​​ശീ​​യ​​ദി​​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​​ഘോ​​ഷ​പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​​രി​​മ​​രു​​ന്ന് പ്ര​​ക​​ട​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഡ്രോ​​ണ്‍ ഷോ​​ക​​ളും ലൈ​​റ്റ് ഷോ​​യും പ​​ര​​മ്പ​​രാ​​ഗ​​ത ക​​ല​​ക​​ളു​​മൊ​​ക്കെ അ​​ര​​ങ്ങേ​​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsnational daygulfUAEKuwait
    News Summary - Kuwait sends greetings to UAE on National Day
    Similar News
    Next Story
    X