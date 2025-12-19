Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ദേ​ശീ​യദി​ന​ത്തി​ൽ; ഖ​ത്ത​റി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ

    ദേ​ശീ​യദി​ന​ത്തി​ൽ; ഖ​ത്ത​റി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും ആ​ശം​സ​യും. അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ക്ക് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​മീ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധം അ​മീ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​റി​ന് ആ​യു​രാ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും ആ​ശം​സി​ച്ച അ​മീ​ർ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും പു​രോ​ഗ​തി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ക്ക് ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

