ദേശീയദിനത്തിൽ; ഖത്തറിന് കുവൈത്തിന്റെ ആശംസtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദേശീയ ദിനത്തിൽ ഖത്തറിന് കുവൈത്തിന്റെ അഭിനന്ദനവും ആശംസയും. അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിക്ക് അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സന്ദേശം അയച്ചു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ ഖത്തർ കൈവരിച്ച മികച്ച നേട്ടങ്ങളെ അമീർ പ്രശംസിച്ചു. കുവൈത്തും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം അമീർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഖത്തർ അമീറിന് ആയുരാരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ആശംസിച്ച അമീർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനപൂർവകമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഖത്തറിനും ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും കൈവരട്ടെയെന്നും ആശംസിച്ചു.
കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹും പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹും ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിക്ക് ആശംസ സന്ദേശം അയച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register