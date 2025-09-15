Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് 40...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:11 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:15 PM IST

    ഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് 40 ടൺ ഭക്ഷ്യസഹായം കൂടി അയച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഗസ്സക്ക് കുവൈത്ത് 40 ടൺ ഭക്ഷ്യസഹായം കൂടി അയച്ചു
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗസ്സയിലെ ഫലസ്തീനികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത് ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം. 40 ടൺ ഭക്ഷ്യസഹായവുമായി വിമാനം ഈജിപ്തിലെ അൽ അരിഷ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. പട്ടിണിയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും രൂക്ഷമായ ഗസ്സയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ എയർബ്രിഡജിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്ത് അയക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായമാണിത്.

    നേരത്തെ ഈജിപ്തിലേക്കും ജോർഡനിലേക്കും എട്ടു വിമാനങ്ങളിലായി 110 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കുവൈത്ത് അയച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കുവൈത്ത് അയക്കുന്ന മൊത്തം സഹായം 150 ടണിലെത്തി.


    സാമൂഹികകാര്യ, വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് (കെ.ആർ.സി.എസ്) സഹായ കൈമാറ്റം ഏകോപിക്കുന്നത്.

    ഗസ്സയിലെ അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ അയക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് കെ.ആർ.സി.എസ് ബോർഡ് അംഗം ഡോ. ലത്തീഫ അൽ മീർ പറഞ്ഞു. ഗസ്സയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മാനുഷിക സംഘടനകളുടെ സഹായം തീവ്രമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

    അൽ സലാം ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി സഹായത്തോടെ അയച്ച വിമാനത്തിൽ ഗസ്സയിലെ ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പോഷകാഹാര ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൾകൊള്ളുന്നതായും ഡോ. അൽ മീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഗസ്സയിൽ സഹായം തടസ്സമില്ലാതെ എത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, സാമൂഹിക കാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി തുടർച്ചയായ എകോപനവും ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റുമായി സഹകരണവും കെ.ആർ.സി.എസ് നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഈജിപ്ത്, ജോർഡൻ കുവൈത്ത് എംബസികൾ, ജോർഡനിയൻ ഹാഷെമൈറ്റ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (ജെ.എച്ച്.സി.ഒ), ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (പി.ആർ.സി.എസ്) എന്നിവയുമായും കെ.ആർ.സി.എസ് ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaFoodsKuwaitsend
    News Summary - Kuwait sends 40 more tons of food aid to Gaza
    Similar News
    Next Story
    X