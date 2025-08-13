Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 13 Aug 2025 11:16 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 11:16 AM IST

    കൂടെയുണ്ട് കുവൈത്ത്; 10 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സഹായവുമായി ഗസ്സയിലേക്ക് രണ്ടാം വിമാനം

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു
    കൂടെയുണ്ട് കുവൈത്ത്; 10 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സഹായവുമായി ഗസ്സയിലേക്ക് രണ്ടാം വിമാനം
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു. 10 ട​ൺ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​മാ​നം ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ​ത്തി. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ നി​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​ഗാ​മി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ കാ​മ്പ​യി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്ത് ഭ​ര​ണ നേ​തൃ​ത്വ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളും എ​പ്പോ​ഴും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​സ്സ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ​ഹാ​യ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷി​ലെ​ത്തി​ച്ച സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും. സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) ആ​ണ് സ​ഹാ​യ​കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ​ജി​പ്ത്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ​ഗ​സ്സ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നേ​ര​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക സം​ഭാ​വ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 11.5 മി​ല്യ​ൺ ദീനാ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    News Summary - Kuwait: Second relief plane delivers 10 tons of aid for Gaza
