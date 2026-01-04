Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Jan 2026 1:47 PM IST
    4 Jan 2026 1:47 PM IST

    യ​മ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്

    യ​മ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സൈ​നി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തും അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ര​ങ്കം വെ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. യ​മ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    യ​മ​ൻ ജ​ന​ത ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ വ​ഴി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക്രി​യാ​ത്മ​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

